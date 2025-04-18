Kocasinan Şimşekspor Türkiye 3. Ligi'ne Yükselme Hedefinde

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olarak Türkiye 3. Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonu şampiyonu olan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor, hedefi belirledi. Sarı siyahlılar, kulüp olarak kurumsal bir yapıya bürünmek, saha şartlarını BAL'a uygun hale getirmek ve BAL'da başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.

Kocasinan Şimşekspor Başkanı Latif Başkal, "Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni sezonda başarılı olacak bir yapıya bürünmek için çalışmaları başlattık. Hedefimiz, ilk yıl içinde BAL'ı tanımak, ikinci yılda ise şampiyon olmak ve Türkiye 3. Ligine yükselmek. Bunu yapabilecek potansiyelimiz olduğu kanaatindeyim. Kayseri'miz birden çok Türkiye 3. Lig takımını kaldıracak yapıya sahip. Biz de bu yapının bir parçası olmak ve profesyonel lige adım atmak hedefindeyiz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ