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Kocasinan Şimşekspor, PGL'de ilk maçına 18 Ekim'de Malatya'da çıkacak

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Kocasinan Şimşekspor, PGL'de ilk maçına 18 Ekim'de Malatya'da çıkacak
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Kayseri'yi PGL 3. Grup'ta temsil edecek Kocasinan Şimşekspor, ilk maçını 18 Ekim Pazar saat 14.00'te Malatya'da Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile oynayacak. Kocasinan Şimşekspor, son antrenmanını yarın yaptıktan sonra Cumartesi sabahı karayoluyla Malatya'ya hareket edecek.

Bu sezon Kayseri'yi Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor, yeni sezonun ilk maçına Malatya'da çıkacak.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor, sezonun ilk maçında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Hekimhan Futbol Spor Kulübü maçı hazırlıklarını antrenör Rasim Aykurt nezaretinde kendi tesislerinde sürdüren sarı-siyahlılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. Malatya Yeşilyurt 1 Nolu Sentetik Sahada oynanacak olan Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile Kocasinan Şimşekspor maçı saat 14.00'de başlayacak.

Kocasinan Şimşekspor, sezonun ilk maçı için son antrenmanını yarın tesislerinde yaptıktan sonra Cumartesi günü sabah karayolu ile Malatya'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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