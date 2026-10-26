Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta 2. haftada evinde Onikişubat'a 1-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta 2. haftada evinde Onikişubat'a 1-0 yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PGL 3. Grup 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 mağlup oldu. Onikişubat'ın golünü 60. dakikada Nizamettin Akgül atarken, Polat Güren 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tunahan Evci, Seyit Ali Köksal, Ertuğrul Çil

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Barış Emirhan, Recep Daylak, Kemal Aydın, Umut Türk, Eray Akyol, (Efe Güler dk.73), Muhammed Emin Bakan, (Eray Ergin dk.66), Sabri Çakır, (Halil Coşkun dk.73), Muhammed Yılmaz, (Resul Ekrem Sakarya dk.66), Hüseyin Barış Temizyürek, (Selahattin Enes Kılıç dk.66)

Onikişubat SK: Mustafa Bayır, Samet Önger, Osman Buğra Uysal, Berkay Toker, Canberk Özçakır, Sinan Kalaycı, M.Akif Cingöz, (Hacı M. dk.60), Recep Pekgöz, Polat Güren, Uğur Okan Aslan, H.İbrahim Atcı, (Nizamettin Akgül dk.46)

Gol: Nizamettin Akgül (dk.60) (Onikişubat Spor Kulübü)

Kırmızı kart: Polat Güren (dk.90) (Onikişubat Spor Kulübü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar

Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i 3 yıl sonra yeniden bir arada
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu

Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı

Yine kazandılar: Sıradaki rakipleri Fenerbahçe!
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı

Halka sabır çağrısında bulunan Meloni'nin yüzüğü ülkeyi karıştırdı!

Trump’tan geri adım: İran'a saldırı olmayacak

Trump kararını dünyaya ilan etti: ABD, İran'a yeniden saldıracak mı?

Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında tutuklu sayısı 4 oldu

Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında tutuklu sayısı yükseldi
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

Ünlü oyuncu evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti

Avrupa ülkesinde 12 yıllık iktidar son buldu! Zafer öğrencilerin