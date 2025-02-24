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Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor'u 3-1 Mağlup Etti

Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Off ilk hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor'u 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Off 1. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor rakibi Özvatanspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanla başladı.

Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Uğur Taşpınar, Mertcan Babayiğit, Emre Tunahan Gürbüz, Murat Uyanık, Fatih Atik, Bulut Akbaş, İzzet Karagül, Mehmet Tatlı, Hüseyin Barış Temizyürek, Mecit Kaan Ateş

Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Erdem Demir (Kerem Yıldırım dk. 75), Halil Yönlü, Şenol Büyükçekiç (Şahin Çavuş dk. 65), Sedat Sönmez, Ramazan Durdu, Murat Kıraç, İsmail Erdi Halisi (Mücahit Baykaldı dk. 60), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Goller: Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 20), Mehmet Tatlı (dk. 32), Mecit Kaan Ateş (dk. 56) (Kocasinan Şimşekspor), Mevlüt Metin (dk. 89) (Özvatan Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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