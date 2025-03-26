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Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu Oldu

Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu Oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Esen Metal SK'yı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf Kocasinan Şimşekspor oldu ve sarı-siyahlı takım Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olmayı garantiledi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Ömercan Korkmaz, Hasan Gökberk Seçme, (Abdulsamet Şimşek dk.70), Turgay Aydoğan, Yaşar Berk, Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç, Selim Yağmur dk.77), Osman Şentürk, Dursun Erdem Yıldız, Emin Burak Dursun dk.84), Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Tunahan Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Barış Temizyürek, İzzet Karagül, (Mecit Kaan Ateş 77), Bulut Akbaş, (Ömer Faruk Karadoğan dk.89), Batuhan Kaya, Mehmet Tatlı, (Cengiz Eşme dk.87)

Goller: Süleyman Yasa (dk.22) (Kayseri Esen Metal SK), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.1), İzzet Karagül (dk.59) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Cengiz Eşme (dk.90+4) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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