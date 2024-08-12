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Kocasinan Şimşekspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, yeni sezon öncesinde Hüseyin Barış Temizyürek ve Erhan Vurdem'i kadrosuna kattı. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp ve Antrenör Fatih Atik'in yer aldığı imza töreniyle transferler resmiyet kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı siyahlı takımın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp ve Antrenör Fatih Atik'in yer aldığı imza töreni ile Hüseyin Barış Temizyürek ve Erhan Vurdem'i kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme için en erken hazırlıklara başlayan takımlardan biri olan Kocasinan Şimşekspor, transfere devam ediyor. Sarı siyahlı takım son olarak Kayseri Şekerspor'dan Mehmet Yusuf Sarıalp ve Kalespor'dan Erhan Vurdem'i transfer etti. Kulüp Tesisleri'nde yapılan imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp ve Antrenör Fatih Atik katıldı. Kulüp resmi sayfasından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Kocasinan Şimşekspor Kulübü olarak, yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! Geçtiğimiz sezon Şekerspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yetenekli kanat oyuncusu Hüseyin Barış Temizyürek'i renklerimize bağladık. Takımımıza kattığımız bu değerli futbolcunun, saha içindeki hızı, teknik yetenekleri ve oyun zekasıyla hücum hattımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon Kalespor'da takım kaptanlığı görevini başarıyla üstlenen ve orta saha bölgesinde etkili bir performans sergileyen deneyimli oyuncu Erhan Vurdem'i renklerimize bağladık. Erhan Vurdem'in saha içindeki liderlik özellikleri, oyun görüşü ve teknik becerileriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Onun tecrübesi ve yetenekleriyle, Kocasinan Şimşekspor'un orta sahası daha da güçlenecek" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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