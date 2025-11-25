Haberler

Kocasinan Şimşekspor Hükmen 3 Puan Aldı, Oyunculara Dinlenme İzni Verildi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Kocasinan Şimşekspor, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı hükmen 3 puanla geçecek. Teknik direktör Halit Kurt, oyunculara 1 hafta izin verdiklerini duyurdu.

Bölgesel AmatörLig 2. Grup'ta yer alan Kocasinan Şimşekspor; bu hafta karşılaşacağı rakibi ligden çekildiği için haftayı hükmen 3 puan ile geçecek. Maç oynanmayacak haftada oyunculara 1 hafta için verildi.

Kayseri'ninBölgesel Amatör Lig'de tek temsilcisi olanKocasinan Şimşekspor, bu haftayı maç oynamadan 3 puan ile kapatacak. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Diyarbakırspor ile golsüz berabere kalansarı siyahlılar, böylece ligde son iki maçını da aynı skor ile tamamlamış oldu. Ligin 8. haftasında Elazıg temsilcisi Aksaray Gençlik ile karşılaşması gereken Kocasinan Şimşek, rakibi ligden çekildiği için haftayı hükmen 3 puan ile geçecek. Kocasinan Şimşekspor Sportif Direktörü Halit Kurt; takıma bir hafta izin verdiklerini söyledi.

Yorucu bir dönem geçirdiklerinin altını çizen Kurt; "Maç oynamayacağımız bu haftada oyuncularımıza 1 hafta için verdi. Oyuncularımız dinlenme fırsatı bulacak. Sadece hafta içi yapacağımız tek toplantıda küçük bir değerlendirme yapacağız. Çalışmalarımız ise 1 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
