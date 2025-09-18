Kocasinan Şimşekspor'dan Pozitif Futbol Hedefi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor'un Sportif Direktörü Halit Kurt, yeni sezon için hedeflerinin pozitif futbol oynamak istedikleri olduğunu söyleyerek, rakipleri tanıdıkça hedefin daha çok ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor, yeni sezonda pozitif bir futbol oynayarak üst sıralarda yer almayı hedef seçti. Kocasinan Şimşekspor Sportif Direktörü Halit Kurt, iddialı olduklarını söyledi. Rakiplerini henüz tanımadıklarına dikkat çeken Halit Kurt, özellikle iç saha maçlarında yüksek puan toplamayı hedef seçtiklerini ifade etti. Kurt, "Kayseri'mizi, Kocasinan'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. İsmimize yaraşır futbol oynayarak toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi üst sıralarda noktalamak arzusundayız" dedi. - KAYSERİ