Haberler

Kocasinan Belediye Spor, 14 Yaş Altı Ligi'nde şampiyon oldu

Kocasinan Belediye Spor, 14 Yaş Altı Ligi'nde şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Spor, 14 Yaş Altı Ligi finalinde Kayseri Atletik Spor'u penaltılarla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu ve Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kocasinan Belediye Spor, 14 Yaş Altı Ligi final mücadelesinde Kayseri Atletik Spor'u penaltılarla 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Stadı'ndaki final mücadelesinde Kayseri Atletik Spor'la karşılaşan Kocasinan Belediye Spor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, penaltılarla rakibini 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kocasinan Belediye Spor, bu galibiyetle Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı da kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyon sporcuları tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduğunu belirtti.

Sporcular ise kendilerine sağlanan imkanlar ve destekler için Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Türkiye şampiyonasında da Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dünya Kupası'na götürdüğü takımdan istifa etti