Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Kocaelispor'un formasını giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili bir tahminde bulundu.

''GALATASARAY ŞAMPİYON''

Ertem Şener'e konuşan Tayfur Bingöl, "Kim şampiyon olur?" şeklindeki soruya net bir cevap vererek, "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray." ifadelerini kullandı.

''NEDEN MUTSUZ OLDUĞUNU BİLİYORUM''

Eski takımı Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yaşanan kriz hakkında da konuşan Tayfur Bingöl, ''Rafa Silva'yla çok iyi arkadaşız. Beşiktaş'ta neden mutsuz olduğunu biliyorum. Kaptanlık ve 10 numara verilmedi. Morali bozuldu. Bütün enerjisi düştü. Yoksa Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş özel olduğunu hissettirmeliydi." şeklinde konuştu.