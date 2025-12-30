Haberler

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım hakkında tahminde bulunan Tayfur Bingöl, "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray." dedi.

  • Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını tahmin etti.
  • Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın kaptanlık ve 10 numara verilmediği için mutsuz olduğunu belirtti.

Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Kocaelispor'un formasını giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili bir tahminde bulundu.

''GALATASARAY ŞAMPİYON''

Ertem Şener'e konuşan Tayfur Bingöl, "Kim şampiyon olur?" şeklindeki soruya net bir cevap vererek, "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray." ifadelerini kullandı.

''NEDEN MUTSUZ OLDUĞUNU BİLİYORUM''

Eski takımı Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yaşanan kriz hakkında da konuşan Tayfur Bingöl, ''Rafa Silva'yla çok iyi arkadaşız. Beşiktaş'ta neden mutsuz olduğunu biliyorum. Kaptanlık ve 10 numara verilmedi. Morali bozuldu. Bütün enerjisi düştü. Yoksa Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş özel olduğunu hissettirmeliydi." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray'ı ancak uydurma şike ve algı ile durdurabilirsiniz onun dışında bileğini kimse bükemez rakibi kim olursa olsun, çünkü Türkiye'de futbolda doğruları yapan tek takım

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı

Sakın evinize dahi sokmayın! O temizlik ürününün satışı yasaklandı
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal futbola veda ediyor

''Sonu böyle olsun istemezdim'' diyerek futbolu bırakacağını açıkladı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim

Bu kez de Tedesco Trabzon'un yıldızına göz dikti: Transfer edelim
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak