Hrvoje Smolcic: 'Bence iyi iş çıkardık'

Kocaelisporlu oyuncu Hrvoje Smolcic, Antalyaspor maçının ardından, "Eğer birisi bize şu an 23 puanı ve tablodaki 7. veya 8. sırayı teklif etseydi, bence mutlu olmamız gerekirdi. Bence iyi iş çıkardık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Hrvoje Smolcic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sonunda golle takıma yardım ettiğim için mutluyum. İlk golümdü. Kalecinin hatasını kullandım. İlk yarının son maçında 3 puan aldığımızdan dolayı gerçekten mutluyum. Ama dürüst olmam gerekirse iyi oynamadık. Bu bizim oyunumuz değildi. En iyi seviyemizde oynamasak bile puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, sonuna kadar savaştık. İlk yarı iyiydi, ikinci yarı çok fazla fırsat üretemedik, onlar agresifti. Sadece şunu söyleyebilirim; en önemli olan şey 3 puan almış olmamız ve mutluyuz. Şimdi kupadaki son maça gideceğiz ve bu yılı en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

"Bence iyi iş çıkardık"

Ligin ilk yarısını 23 puanla tamamlamalarıyla ilgili olarak Smolcic, "Dürüst olmam gerekirse mutlu olabiliriz. Çünkü sezona nasıl başladık; 7 maçtan sonra 2 puanımız vardı. Eğer birisi bize şu an 23 puanı ve tablodaki 7. veya 8. sırayı teklif etseydi, bence mutlu olmamız gerekirdi. Bence iyi iş çıkardık" diye konuştu.

"Hala birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor"

Sezonun kalanıyla ilgili olarak ise Hrvoje Smocic, "Hala birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor, bunu bugün de gördük. Gelişmek için çok fazla alan var. Ama sezonun ilk yarısı için iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bazı şeyleri geliştireceğiz ve sezonun sonraki bölümüne daha iyi bir seviyede geleceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ