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Kocaelisporlu Bedirhan Yıldız: "Takım kalitemiz iyi durumda"

Kocaelisporlu Bedirhan Yıldız: 'Takım kalitemiz iyi durumda'
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Kocaelisporlu futbolcu Bedirhan Yıldız, ilk etap kampını verimli geçirdiklerini belirterek, ikinci etap çalışmalarını da en iyi şekilde tamamlayıp sezona hazır girmek istediklerini söyledi.

Kocaelisporlu futbolcu Bedirhan Yıldız, ilk etap kampını verimli geçirdiklerini belirterek, ikinci etap çalışmalarını da en iyi şekilde tamamlayıp sezona hazır girmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını İstanbul'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde birinci etap kampıyla sürdüren Kocaelispor, son gününde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Arda Özyar'ın gölüyle öne geçen yeşil-siyahlılar, ikinci yarının başında kalesinde gördüğü golle maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İlk etap kampını hazırlık maçıyla noktalayan Körfez ekibinde açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu Bedirhan Yıldız, "Yoğun çalıştık. Bugün de son maçımıza çıktık. Her şey güzel geçti. Hocamızın bize verdiği taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttığımız düşünüyorum. İnşallah ikinci etabı da güzel geçeriz. Sezona da iyi bir şekilde başlarız. Hocamız bize gereken taktiği verdi. Biz de onu uygulamaya çalıştık. İyi bir mücadele oldu. Skor çok istediğimiz gibi olmasa da hocanın dediklerini en iyi şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Takım kalitemiz iyi durumda. İnşallah gelen takviyelerle daha da iyi olacak. Hocamız gereken çalışmaları yapıyordur" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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