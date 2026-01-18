Trabzonspor ve Kocaelispor, stadyuma giriş yaptı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kocaeslispor- Trabzonspor maçı öncesinde takımlar stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takımın kafilesi de güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı. Futbolcular daha sonra sahaya geçerek, zemini kontrol etti ve yürüyüş yaptı. - KOCAELİ