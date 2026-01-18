Haberler

Trabzonspor ve Kocaelispor, stadyuma giriş yaptı

Trabzonspor ve Kocaelispor, stadyuma giriş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşmak üzere stadyuma ulaştı. Takımlar, güvenlik önlemleri altında sahaya geçerek zemin kontrolü yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kocaeslispor- Trabzonspor maçı öncesinde takımlar stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takımın kafilesi de güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı. Futbolcular daha sonra sahaya geçerek, zemini kontrol etti ve yürüyüş yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu