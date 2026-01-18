Haberler

Kocaeli Stadyumu'nun zemini maça hazır

Kocaeli Stadyumu'nun zemini maça hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'un Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde kar yağışı başladı. Ancak stadyum zemininde herhangi bir sorun olmadığı belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'un, Trabzonspor'u konuk edeceği müsabaka öncesinde başlayan kar yağışına rağmen zeminde sıkıntı olmadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor evinde saat 17.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala şehrin belirli bölümlerinde yoğun kar yağışı ve tipi başladı. Stadyum bölgesinde de başlayan kar yağışı, zeminin uygunluğu konusunu gündeme getirdi. Zeminde herhangi bir sorun olmadığı görüldü.

Bu stadyumda en son 19 Aralık'ta Kocaelispor - Antalyaspor müsabakası oynanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor