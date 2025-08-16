Kocaelispor ve Samsunspor Arasında Temkinli İlk Yarı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ve Samsunspor takımları, ilk yarıyı karşılıklı gol atamadan 0-0 kapattı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji
Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 33 Celil Yüksel (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.
21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.
32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.
42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Zorbay Küçük, Holse'ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.