Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Kocaeli'deki maçta her iki takım da pozisyonlar buldu fakat gol atmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada ceza sahasının solunda Haidara ile paslaşan Tayfur, ceza yayı üzerinden kaleye sırtı dönük olarak topu aldı. Tayfur'un doğrudan kaleye şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada sağ taraftan Diabate'nin kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Adam Arous'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 41), Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty, Joseph Nonge, Darko Churlinov, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Habip Ali Keita, Bruno Petkovic, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Aleksandr Syrota, Can Keleş, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Jairo Espinoza, Nicholas Opoku, Adam Arous, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Cem Üstündağ, Fousseni Diabate, Yusuf Barası, Pape Habib Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Attila Arpad Szalai, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Jhon Jairo Espinoza (Kasımpaşa) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
