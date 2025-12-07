Süper Lig: Kocaelispor - Kasımpaşa maçı 0-0 berabere bitti

SÜPER ligin 15'inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Ligin deneyimli takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Özellikle deplasmanda etkili olan bir takım. Bunları biliyorduk ama buna rağmen maça mücadele anlamında en azından iyi başladık. Ligin en fazla koşan iki takımından biri, en çok mücadele eden takımlardan biri. Böyle bir takıma karşı işimiz kolay olmayacaktı. Lig çok zor, bunu her röportajımda, kazandığımız maçlardan sonra da kaybettiğimiz maçlardan sonra da hep belirttim. Maçı kazanmak istiyorduk, oyuncularımız fazlasıyla mücadele etti. Ancak girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için maçtan bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Eksiklerimizi görme açısından en azından ofansif olarak, önemli bir maç oldu" şeklinde konuştu.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Kupası'ndaki grubu ve hedeflerini değerlendiren İnan, "Kupada başarılı olmak istiyoruz. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek, hatta kupayı kazanmak istiyoruz. Hayal, hedef bunlar güzel ama çok da kolay olmayacak işimiz. Hafta içi ve hafta sonu sürekli maç yapmak, bütün takımı hazır tutmak çok önemli olacak. Kasımpaşa maçı öncesinde sadece bir antrenman yapabildik. Maça hazırlanmak, taktiksel anlamda bir şeyi düşünmek, çalışmak, sahaya aktarmak çok kolay işler değil. Böyle zamanlarda bir gününüz kaldığında zorlanabiliyorsunuz. O yüzden taraftarlar, seyirciler, siz basın bunu sormak zorundasınız, işiniz bu. Bizim tarafımızdan kolay değil. Lige yeni çıkmış bir takım olarak iki tarafta da üst düzey maçlar oynamak, üst düzey performans göstermek zor. Buna hazırız, hazırlanıyoruz ama önümüzdeki süreç zor olacak" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: SON HAFTALARIN EN GÜÇLÜ TAKIMINA KARŞI BURADA KAYBETMEMEK DEĞERLİYDİ

İki antrenman yaparak maça çıktıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, "Muhteşem bir seyirciyle, çok güzel bir stadyumda Kocaelispor'un son haftalarda yakalamış olduğu bir başarı var. Sezona ne kadar iyi başlamasa da Selçuk Hoca hem takıma etkisiyle hem göstermiş olduğu teknik adamlık kabiliyetleriyle; son haftaların en güçlü takımına karşı burada kaybetmemek değerliydi. Bizim adımıza 2 günlük yaptığımız planı uygulamaya çalışan oyuncu grubuna teşekkür ederim. Bizim için çetrefilli bir yol var devre arasına kadar. Buradan en az hasarla ayrılmak istiyoruz. Ligde yeni gelmiş bir teknik adam hangi takımla oynamak istemez derseniz, Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor taraftarının önünde Kocaelispor derim. Bugün bizim için 1 puanı önemli buluyorum. Ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların önemini ilerleyen haftalarda, özellikle lig daha sertleştiğinde anlayacağız" dedi.

'BAHİS OLAYINI SAVCILIK VE FEDERASYON TARAFINDAN İNCE ELENİP SIK DOKUNMASI GEREKİYOR'

Futbolda bahis soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "3 Temmuz'u yaşadık, sonrasında birçok olay yaşandı. Türk futbolu bunların acısını değer kaybederek, güven kaybederek, insan kaybederek yaşıyor. Bahis çok başka bir durum. Bunun ince elenip sık dokunması gerekiyor. İnsanlara iftira atılabiliyor, temize çıkmak için büyük mücadele veriliyor. Bahis olayının savcılık ve federasyon tarafından ince elenip sık dokunması gerekiyor. Bahis sitelerini kulüplere ve federasyona sponsor yapan sistem bazen teknik adamlara ve yöneticileri de bu sistemin içine mecbur girmek durumunda bıraktı. Savcılığın, bunu gerçekten para amacıyla yapanlarla mesleğini icra edenleri ayırması gerekiyor. Masumiyet karinesi korunmalı. Bir kişi suçlu bulunana kadar suçsuz kabul edilmeli. Bazı oyunculara federasyon cezalar verdi, sonra kaldırıldı ama hafızalarda öyle kalmıyor. Cezaları ortadan kalktı gibi görünmüyor, üzerlerine yapışıyor" şeklinde konuştu.