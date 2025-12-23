Haberler

Kocaelispor-Erzurumspor maçında takımlar sahaya Filistin pankartıyla çıktı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ve Erzurumspor, karşılaşma öncesi sahaya Filistin'e destek pankartıyla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Kocaelispor-Erzurumspor FK karşılaşmasında takımlar sahaya Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek mitinge davet pankartıyla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
