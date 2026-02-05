Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Serdar Dursun ve Orkun Kökçü tarafından penaltı ile atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Agyei'nin ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda kaleci Ersin müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Churlinov'un şutunda top Uduokhai'nin müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Olaitan'ın pasında El Bilal Toure bekletmeden topu Ndidi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

65.dakikada Cengiz'in ara pasında topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

84. dakikada Uduokai'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanan Orkun Kökçü, kaleci Gökhan ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

90+3. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Agyei'nin ortasında ceza sahasında Rivas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Habib Ali Keita (Karol Linetty dk. 63), Cafumana Show, Tayfur Bingöl (Samet Yalçın dk. 63), Daniel Agyei, Darko Churlinov (Rigoberta Rivas dk. 74), Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Bruno Petkovic, Mahamadou Susoho, Massadio Haidara, Ahmet Oğuz, Can Keleş, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan (Rıdvan Yılmaz dk. 89), Kartal Kayra Yılmaz ( Orkun Kökçü dk. 62), Ndidi, Milot Rashica (Cengiz Ünder dk. 62), Jota (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 46), Devrim Şahin (Junior Olaitan dk. 46), El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Serdar Dursun (dk. 18 pen.) (Kocaelispor), Orkun Kökçü (dk. 88 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Selçuk İnan (T.D.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Anfernee Dijksteel, Darko Churlinov, Botond Balogh, Samet Yalçın (Kocaelispor), El Bilal Toure, Uduokhai (Beşiktaş) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
