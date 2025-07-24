Kocaelispor'un Yeni Transferi Haidara: 'Kamp Dönemini İyi Geçirdik'

Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaelispor'da yeni transferi Malili yıldız Massadio Haidara, "Kamp dönemini iyi geçirdik. Her şey iyi gidiyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor son hazırlık maçını Sivasspor'a karşı oynadı. Mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Kocaelispor'da Fransa'nın Brest takımından transfer ettiği defans oyuncusu Massadio Haidara, "İlk izlenimlerim hakkında şunları söyleyebilirim. İyi çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Kamp dönemini iyi geçirdik. Her şey iyi gidiyor. Ligin iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Zaten Fransa'dayken de belirli aralıklarla takip etmiştim. İyi oyuncular olduğunu biliyorum ve günden güne de ligin daha iyiye gittiğini de biliyorum. Benim için iyi bir macera olacak. İyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki zor bir kamp dönemi oldu. Buna ilişkinlerden biz de çalışmalarımızı ona uygun yaptık. Aynı zamanda son 10 günde dört maç oynadık. Tabii bu fiziksel olarak bir yorgunluk oluşturdu. İmza atmadan önce bilgi sahibi olduğum bazı videoları izledim. Tutkulu ve ateşli bir taraftarımız olduğunu gördüm. Bunu aynı zamanda bizlere de yansıttıklarının farkındayım" şeklinde konuştu. - DÜZCE