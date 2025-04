Kocaelispor'un Tecrübeli Futbolcusu Ahmet Oğuz: 'Kocaelispor'un Yeri Her Zaman Süper Lig'dir'

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor 1'inci Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelisporlu defans oyuncusu Ahmet Oğuz, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi hakkında konuşan Ahmet Oğuz, "Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için öncelikle çok mutluyuz. 16 yıldır bu hasret devam ediyordu. Bizler buraya gelerek takımımıza yardımcı olarak hedefimiz olan Süper Lig'e çıkarmak istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Tüm Kocaeli camiasına, Kocaeli taraftarına armağan olsun" dedi.

'KOCAELİSPOR'UN YERİ HER ZAMAN SÜPER LİG'DİR'

Takım olarak hedeflerinden de bahseden Oğuz, "Tabii ki mutluyuz, lige çıktığımız için; ama öncelikli hedefimiz orada kalıcı olabilmek. İnşallah kalıcı olabildikten sonra önümüzdeki senelerde tabii ki hedeflerimiz değişecek. Kocaelispor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Böyle camiaların her zaman Süper Lig'de kalması lazım. Futbol çünkü taraftarlarla güzel. Bizim de çok güzel bir taraftarımız var. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar; her zaman başımızın üstünde yerleri var" diye konuştu.

'ONLAR BEKLESİNLER, GELİYORUZ'

Ahmet Oğuz Kocaeli'de planlanan kutlamalar hakkında ise, "Bunları taraftar gerçekten çok hak etti çünkü 16 yıldır bu durumu bekliyorlardı. Çok heyecanlıyım, neler olacak bilmiyorum ama inanın, güzel şeyler olacaktır orada. Bizi çok güzel karşılayacaklar. Biz de zaten gereken hediyemizi verdiğimizi düşünüyoruz. Onlar beklesinler, geliyoruz" ifadelerini kullandı.

'O AN MAÇI TAKİP EDERKEN İNANILMAZ BİR DUYGU YAŞADIK'

Rakip takımların yenilgiyle sonuçlanan maçları sonrası beklenenden daha erken gelen Süper Lig haberi ile ilgili de konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "O kadar çok video var ki elimizde… O an maçı takip ederken inanılmaz bir duygu yaşadık, çünkü gerçekten stresli ve zorlu bir süreçti. Herkesin herkesi yendiği bir ligde rakiplerimizi yukarıdan izlemek ayrıca mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz" dedi.

Ahmet Oğuz bugün oynanan ve 3-1 mağlup oldukları Erokspor maçını ise şöyle değerlendirdi:

"Tabii lider olarak kazanmak isterdik; ama dünkü gelen şampiyonluktan sonra gerçekten sabaha kadar uyuyamadık. Taraftarlar geldi, kendi aramızda eğlendik. Tabii ki kazanmak isterdik ama aslında bir ton pozisyonumuz var. Maçı 5-1 de kazanabilirdik, 6-2 de kazanabilirdik. Ama atamayınca yiyorsunuz. Rakip takımı da tebrik ederim."

Son olarak Anadolu takımlarının Süper Lig'e dönmesi hakkında konuşan defans oyuncusu, "Lig gerçekten Anadolu takımları ve onların güzel taraftarlarıyla çok daha güzel oluyor. Büyük camialar geldikçe keyif artıyor. Biz de bu keyfi seneye yaşatacağımızı düşünüyorum; hem taraftarımızla hem de oyunumuzla. İnşallah bu dileğim de yerine gelir" diye konuştu.