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Kocaelispor'un yaşayan en yaşlı eski futbolcusu Sümer Yüzer'in 93. yaş günü kutlandı

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Kocaelispor'un yaşayan en yaşlı eski futbolcusu ve efsane kalecilerinden Sümer Yüzer'in 93. yaş günü, taraftarların düzenlediği organizasyonla kutlandı. Meşaleler ve tezahüratlarla evinin önünde bir araya gelen taraftarlar, Yüzer'e 93 numaralı forma ve pasta hediye etti.

Kocaelispor'un yaşayan en yaşlı eski futbolcusu ve efsane kalecilerinden Sümer Yüzer'in 93. yaş günü, taraftarların düzenlediği organizasyonla kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar Derince ilçesindeki 60 Evler Mahallesi'nde yaşayan Yüzer'in evinin önünde bir araya geldi.

Meşaleler yakan ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Yüzer'in doğum gününü kutladı.

Balkona çıkan Yüzer de taraftarları selamladı.

Kutlama kapsamında üzerinde "Yaş 93, hedef 100! İyi ki doğdun Sümer Yüzer" yazılı pasta hazırlanırken, Yüzer'e sırt numarası 93 olan Kocaelispor'un yeni sezon forması hediye edildi. Yüzer de kutlamaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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