Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı 1-1 eşitlikle kapatan Kocaelispor, ikinci yarıda Muçi'nin golüyle karşılaşmayı kaybetti.
Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/KOCAELİ
STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
KOCAELİSPOR: Jovanovic (Dk.46 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk.57 Balogh), Haidara, Linetty (90+3 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Agyei (Dk.79 Can Keleş), Rivas, Churlinov (Dk.46 Show), Petkovic
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.86 Cihan Çanak), Folcarelli, Oulai (Dk.86 Nwakaeme), Zubkov, Muçi (Dk.90+3 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk.80 Bouchouarı), Augusto
GOLLER: Dk.18 Petkovic (Kocaelispor) - Dk.44 Augusto, 90+1. Muçi( Trabzonspor )
SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - Mustafa Eskihellaç, Muçi ( Trabzonspor )
18'inci dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin pasıyla çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün ortasında Petkovic'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Trabzonspor'da, Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Muçi'nin şutunu kaleci Jovanovic çeldi.
35'inci dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruş, kale direğinin üstünden auta çıktı.
37'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kalenin sağ üstünden auta gitti.
42'nci dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Pina'nın yerden çevirdiği top ceza sahası içinde Zubkov'un önünde kaldı, oyuncunun şutu sol kale direğinin yanında auta çıktı.
44'üncü dakikada sol kanattan Olaigbe'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
51'inci dakikada Kocaelispor'da Linetty'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu, kale filesinin dışına çarparak auta gitti.
53'üncü dakikada Petkovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden verdiği pasta Linetty içeri girdi, dengesini kaybedip yere düştü; yaşanan karambolde Linetty'nin şutu auta çıktı.
78'inci dakikada Rivas'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Petkovic kontrol etti, Linetty'ye çıkardı, Linetty'nin yerden şutu kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.
82'nci dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Rivas'ın ortasında Mustafa Eskihellaç'ın ıskaladığı top Can Keleş'in önünde kaldı; Can Keleş'in şutunu savunmadan Batagov engelledi, top kornere çıktı.
90+1'inci dakikada sol taraftan Zubkov'un pasında Nwakaeme topun üzerinden atladı, Muçi sol kanatta topla buluştu. Topu süren Muçi'nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.