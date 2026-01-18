Haberler

Trabzonspor: 1-2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı 1-1 eşitlikle kapatan Kocaelispor, ikinci yarıda Muçi'nin golüyle karşılaşmayı kaybetti.

Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/KOCAELİ

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

KOCAELİSPOR: Jovanovic (Dk.46 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk.57 Balogh), Haidara, Linetty (90+3 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Agyei (Dk.79 Can Keleş), Rivas, Churlinov (Dk.46 Show), Petkovic

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.86 Cihan Çanak), Folcarelli, Oulai (Dk.86 Nwakaeme), Zubkov, Muçi (Dk.90+3 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk.80 Bouchouarı), Augusto

GOLLER: Dk.18 Petkovic (Kocaelispor) - Dk.44 Augusto, 90+1. Muçi( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - Mustafa Eskihellaç, Muçi ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

18'inci dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin pasıyla çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün ortasında Petkovic'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Trabzonspor'da, Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Muçi'nin şutunu kaleci Jovanovic çeldi.

35'inci dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruş, kale direğinin üstünden auta çıktı.

37'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kalenin sağ üstünden auta gitti.

42'nci dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Pina'nın yerden çevirdiği top ceza sahası içinde Zubkov'un önünde kaldı, oyuncunun şutu sol kale direğinin yanında auta çıktı.

44'üncü dakikada sol kanattan Olaigbe'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Kocaelispor'da Linetty'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu, kale filesinin dışına çarparak auta gitti.

53'üncü dakikada Petkovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden verdiği pasta Linetty içeri girdi, dengesini kaybedip yere düştü; yaşanan karambolde Linetty'nin şutu auta çıktı.

78'inci dakikada Rivas'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Petkovic kontrol etti, Linetty'ye çıkardı, Linetty'nin yerden şutu kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Rivas'ın ortasında Mustafa Eskihellaç'ın ıskaladığı top Can Keleş'in önünde kaldı; Can Keleş'in şutunu savunmadan Batagov engelledi, top kornere çıktı.

90+1'inci dakikada sol taraftan Zubkov'un pasında Nwakaeme topun üzerinden atladı, Muçi sol kanatta topla buluştu. Topu süren Muçi'nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti