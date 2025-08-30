Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrası değerlendirerek oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ancak galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce zor bir oyun olacağını bildiklerini ve oyuncularıyla bu durumu paylaştığını bildirdi.

Oyuncularının hakkını yemek istemediğini söyleyen İnan, "Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik." ifadelerini kullandı.

İnan, yaşadıkları baskıya rağmen ender bir gol kaydettiklerini belirterek, "Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu. Biraz nefes almamızı sağladı. Galibiyet için taraftarlarımızla, şehrimizle çok odaklanmıştık. 90 dakika boyunca takımımı destekleyen taraftarlara üç puan hediye edemediğimiz için takımımla üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya, kazanamadık. Bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
