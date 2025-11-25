Haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Gençlerbirliği Güçlü Bir Takım
Güncelleme:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 28 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçından önce rakiplerinin güçlü olduğunu ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. Takımdaki eksik futbolcular hakkında da bilgiler verdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği'nin güçlü bir takım olduğunu ve özellikle Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ivme kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin ilk yarısında kalan 4 maçlık süreci yorumlayan İnan, "Gençlerbirliği gerçekten çok dirençli, çok güçlü bir takım. Özellikle son haftalarda Volkan hocanın da gelişiyle beraber bir hava yakalamış durumdalar. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakiplerimizden biri. Dolayısıyla maça iyi hazırlanmamız, iyi mücadele etmemiz lazım. Son birkaç hafta bu mücadeleyi de sahada fazlasıyla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımız bu yönde de hakkını fazlasıyla verdi ama hepsi geçmişte kaldı. İlk yarının bitmesine dört maç kaldı. 4 tane çok çok önemli maç. Yani ben hiçbir zaman paket olarak ya da beşli, altılı maç halinde bakmıyorum. Bir tane maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok çok zor bir maç. Ama sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla daha güçlüyüz"

Gençlerbirliği müsabakası özelinde taraftara seslenen Selçuk İnan, "Taraftarımıza şöyle bir çağrım olur; onların takımı ne kadar sevdiklerini biliyorum. Ama bu maçta mesele sadece sevmek değil, cezalı tribünümüz var. Passolig devri söz konusu. Bilmiyorum nasıl olacak ama biz takım olarak bir şekilde maça gelmelerini istiyoruz. Dışarıda zaten hep destek oluyorlar ama bu maçta sahada destek olmalarını çok istiyoruz. Çünkü onlarla daha güçlüyüz. Onlarla beraber çok önemli olan bu maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Rivas döndü, Bruno bireysel çalışıyor, Serdar'ın MR sonucu bugün çıkacak"

Takımdaki eksiklere ve futbolcuların sağlık durumlarına da açıklık getiren başarılı teknik adam, "Botond cezalı. Rivas bugün bizimle, takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Bruno henüz takımla beraber antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanları devam ediyor. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı öğleden sonra belli olur ama ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben maçta bizimle beraber olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi. - KOCAELİ

