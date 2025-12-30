Haberler

Kocaelispor'da Tarkan Serbest'in sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Tarkan Serbest'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Tarkan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta görev almıştı.

Devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'da takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Körfez ekibi, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tarkan Serbest, bu sezon Süper Lig'de 2'si ilk 11'de olmak üzere 6 maçta görev aldı. Öte yandan tecrübeli savunmacının 1'inci Lig'den ekiplerle görüştüğü ve yeni takımının kısa zamanda belli olması bekleniyor.

