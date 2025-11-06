Haberler

Kocaelispor taraftarının milli maçta yaptığı koreografiye ödül

Güncelleme:
Kocaelispor taraftarı, Türkiye- Gürcistan maçında sergilediği koreografideki birlik mesajı nedeniyle ekim ayı 'sosyal sorumluluk' ödülüne layık görüldü.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ekim ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı.
  • Kocaelispor taraftarı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye - Gürcistan maçında futbol, basketbol ve voleybol milli takım kaptanlarının görsellerinden oluşan koreografi yaptı.
  • Kocaelispor taraftarı, Samsunspor takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte 'Sosyal Sorumluluk' alanında ödüle layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı.

MİLLİ TAKIMA YAPILAN KOREOGRAFİYE ÖDÜL

'Sosyal Sorumluluk' alanında Kocaeli spor taraftarı, Samsun spor takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte ödüle layık görüldü. Kocaeli spor taraftarı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye - Gürcistan maçında futbol, basketbol ve voleybol takım kaptanlarının görsellerinden oluşan koreografi yapmıştı.

'BİRLİK MESAJIYLA ALKIŞ ALDI'

Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaeli spor taraftarı için, "A Milli Takımımızın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı maçı öncesi; Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaeli spor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı" ifadelerine yer verildi.

