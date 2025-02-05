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Kocaelispor, Sivasspor’un Oynattığı Futbolcu İçin TFF'ye Başvuracak

Kocaelispor, Sivasspor’un Oynattığı Futbolcu İçin TFF'ye Başvuracak
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Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Sivasspor'un tedbirli futbolcusu Murat Paluli'yi oynattığını belirterek, gerekli belgeler sunulmadığı takdirde TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Sivasspor'un tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Murat Paluli'yi oynattığını, taleplerine karşı herhangi bir izin yazısının kendilerine sunulmadığını söyledi. Genç, "Gerekli belgeler verilmezse Sivasspor'un hükmen mağlubiyeti için federasyona başvuracağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor, dün sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor'un futbolcusu Murat Paluli'nin idari tedbirli olmasına rağmen sonradan oyuna girerek müsabakada görev aldığını söyledi. Rakip takımla temas kurduklarını belirten Genç, "Kulübümüzün bu durum karşısında müsabaka sonucuna itiraz etmek için 7 günlük süresi bulunmaktadır. Rakip takım ile yapılan görüşmelerde tarafımıza futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıkları ve her halükarda futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen kupa müsabakasında görev alabilmesi adına gerekli izin yazılarının alındığı bildirilmiştir" dedi.

Söz konusu yazıları talep ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir belge sunulmadığının altını Kadir çizen Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulübümüz ilgili futbolcunun sevkinin nasıl yapıldığına dair disiplin sevk yazısı ile TFF'den alınan özel izin yazısını talep etmiştir. Ne yazık ki halihazırda kulübümüze sunulan bir belge bulunmamaktadır. Kulübümüz, hak kaybı yaşamamak adına rakip takım tarafından gerekli belgelerin tarafımıza ulaştırılmaması hallerinde müsabaka sonucunun rakibimiz aleyhine hükmen 3-0 mağlubiyet olarak tescillenmesi maksadıyla TFF ilgili kurumlarına başvuru yapacaktır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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