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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Kaynaşlı'daki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar burada sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün kampa giren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, bire bir ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve rondo oyunlarıyla sona erdi.

Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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