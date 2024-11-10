Kocaelispor, Sakaryaspor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Beridze'nin attığı golle öne geçen Kocaelispor, Sakaryaspor'un kırmızı kartla eksik kalmasını fırsat bilerek maçı kazandı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz
Sakaryaspor : Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90+1 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar (Dk. 40 Emre Demir), Fernando, Aabid, Cebrayil Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Saint-Louis (Dk. 90+1 Volkan Eğri), Salih Dursun, Simon (Dk. 75 Totre)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 90+12 Onur Öztonga), Appindangoye, Beridze (Dk. 74 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Caktas), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 74 Marcao), Mendes (Dk. 90+6 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz
Gol: Dk. 34 Beridze (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Emircan Altıntaş ( Sakaryaspor )
Sarı kartlar: Dk. 41 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Ahmet Sağat (Yedek kulübesinde), Dk. 56 Barış Alıcı, Dk. 65 Muharrem Cinan (Kocaelispor), Dk. 56 Salih Dursun, Dk. 65 Erdi Dikmen, Dk. 78 Mustafa Pektemek ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yendi.