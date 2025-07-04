Kocaelispor, Massadio Haidara ile Ön Protokol İmzaladı

Kocaelispor, Massadio Haidara ile Ön Protokol İmzaladı
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Kocaelispor, Fransa'nın Stade Brest 29 takımında forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara ile sağlık kontrolü şartıyla ön protokol imzaladığını duyurdu. Futbolcunun sağlık kontrollerinin başarılı olması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

KOCAELSİPOR, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara'nın transferi konusunda futbolcuyla ön protokol imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Brest 29 forması giyen Massadio Haidara'nın transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını bildirdi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medyasından yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Massadio Haidara ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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