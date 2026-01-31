Haberler

Kocaelispor, Manchester City'den Susoho'yu transfer etti

Kocaelispor, Manchester City'den Susoho'yu transfer etti
Güncelleme:
Kocaelispor, İngiliz ekibi Manchester City'den 21 yaşındaki futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Susoho, bu sezon Livingston'da kiralık olarak forma giyiyordu.

Kocaelispor, İngiliz ekibi Manchester City'den 21 yaşındaki futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, ikinci transfer döneminde yollarını ayırdığı Tarkan Serbest ve Oleksandr Syrota'nın ardından kadrosuna Manchester City'de Mahamadou Susoho'yu kattı. Bu sezon İskoçya ekiplerinden Livingston'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla, yeşil-siyahlılar 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer tedbirini hafta içinde kaldıran ancak harcama limitleri nedeniyle 2004 ve üstü doğumlu oyuncuları transfer edebilen Körfez ekibi, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

2022 yılında profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Susoho, 2023'te U21 takımına yükseldi. Mahamadou Susoho, kariyerinde Peterborough United ve Livingston'da kiralık olarak forma giydi. Susoho ayrıca İngiltere ve İspanya genç milli takımlarında da forma giydi.

Susoho ayrıca Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de A takımla 1 kez Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı. - KOCAELİ

