Kocaelispor, Karol Linetty ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Karol Linetty ile anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i de kadrosuna dahil etmek üzere.

Trendyol Süper Lig'e Trabzonspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Kocaelispor'da transferler sürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın harcama limitleri nedeniyle sıkıntı çektiklerini, 3 bölgede oyuncu ihtiyacı olduğunu ancak belki bir tane transfer yapabileceklerini belirtmesinin ardından kadroya bir oyuncu katılması daha netleşti. Kocaelispor ön protokol yaptığı, yarın sağlık kontrolünden geçmek için Kocaeli'ye gelecek olan 30 yaşındaki Polonyalı milli orta saha oyuncusu Karol Linetty ile anlaşma sağladı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Karol Lİnetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir" denildi.

En son Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olduğu belirtilen başarılı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'in de sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor'a transferinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. - KOCAELİ