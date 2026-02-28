Haberler

Gökhan Değirmenci: "Penaltı gibi gözüküyor, maalesef verilmedi"

Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından kaptan Gökhan Değirmenci, penaltı pozisyonları hakkında eleştirilerde bulunarak, mağlubiyetlerine üzüldüklerini ifade etti.

Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, penaltı pozisyonuyla ilgili de, "Penaltı gibi gözüküyor, maalesef verilmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Dengeli ve yüksek mücadeleli bir maçtı"

Maçın genelinde iki takımın da yüksek efor sarf ettiğini dile getiren Değirmenci, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz, içeride taraftarımızın önünde galip gelmek istiyorduk. Bu yönde hazırlıklarımızı sürdürmüştük hafta içinde. Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum, iki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu, ortada geçen bir maçtı" dedi.

"Bir pozisyon penaltı gibi gözüküyor"

Karşılaşma içindeki tartışmalı pozisyonlara da değinen deneyimli Değirmenci, hakem kararlarını eleştirerek, "Kornerden yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk. Bir kaç tane penaltı pozisyonu vardı. Maalesef oradan lehimize bir sonuç alamadık oradan. Ben de içeride izlediğimde bir tanesi penaltı gibi gözüküyor, maalesef verilmedi. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Tek mücadele edeceğimiz yer sahanın içerisi. Biz orada kalacağız, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda Kocaelispor camiasını güzel bir yerde bulundurmak istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

