Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile Anlaştı

Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile Anlaştı
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Altınordu'da forma giyen kaleci Serhat Öztaşdelen, Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, bu transferden 5 milyon TL bonservis geliri elde etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen kaleci Serhat Öztaşdelen, yeni sezon öncesi Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Kocaelispor'la el sıkıştı. Geçtiğimiz günlerde Batman Petrolspor'la masaya oturup anlaşma sağlanamaması üzerine dümen kıran genç file bekçisi Kocaeli temsilcisiyle anlaştı. Kocaelispor'un 20 yaşındaki milli file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferinden bonservis bedeli olarak 5 milyon TL gelir elde eden Altınordu'nun bir sonraki transferden yüzde 50 pay alacağı belirtildi. Altınordu, 1461 Trabzon'a gönderdiği Sami Satılmış'ın ardından ikinci oyuncu satışını gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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