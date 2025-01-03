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Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Maç öncesi hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anıldı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Markao (Dk. 64 Beridze), Tarkan Serbest (Dk. 81 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik, Mendes (Dk. 81 Caktas), Ahmet Oğuz, Mesut Can Tunalı (Dk. 75 Onur Öztonga), Caner Osmanpaşa

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 75 Burak Altıparmak), Aleksic (Dk. 75 Thuram), Regattin, Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 87 Caner Cavlun), Guimaraes (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Burak Çoban), Marcos Silva

Goller: Dk. 34 Markao, Dk 41 Mendes, Dk. 76 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 86 Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Dk. 73 Marcos Silva, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası açılış maçında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Bu arada dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur da unutulmadı. Maç öncesi statta Tayfur'un şarkıları çalındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
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