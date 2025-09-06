Haberler

Kocaelispor, Hırvat Savunmacı Hrvoje Smolcic'i Kiraladı

Kocaelispor, Hırvat Savunmacı Hrvoje Smolcic'i Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında oynayan 25 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Smolcic ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinde forma giyen 25 yaşındaki stoperle 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kocaelispor, paylaşımında "Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mikrofonu açık unuttu, Trump'a söylediği parayı herkes duydu

Mikrofonu açık unuttu, Trump'a söylediği parayı herkes duydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.