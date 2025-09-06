Kocaelispor, Hırvat Savunmacı Hrvoje Smolcic'i Kiraladı
Kocaelispor, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında oynayan 25 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Smolcic ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinde forma giyen 25 yaşındaki stoperle 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kocaelispor, paylaşımında "Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor