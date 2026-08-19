Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Portolu futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Kulüp, Porto ile anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sousa'nın geçici transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA