Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

SÜPER ligin 12'nci haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan , açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: HUCÜMDA ÜRETEMDİK KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK

Zorlu fikstürden çıktıklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her maçın psikolojisi aynı olmuyor. Rakibimiz maça bizden daha diri, daha istekli ve daha konsantre başladı. İlk yarı az ürettik. Top bizdeyken çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İlk yarı top rakipteyken de iyi oynamayınca 1-0 geride girdik. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Değişiklikler yaptık, rakip ceza sahasında oynadık. Maçın geneline baktığımız zaman hücumda üretemedik kalitemizin altında kaldık. Bu da çare bulmamız gereken şeylerden biri. Geriye düştüğümüzde oyunu çözebilecek, kendi alanında oynayan takıma karşı oyunu çözebilecek oyuncuların maçları oluyor. Bunu yapabilecek Yunus ve İlkay gibi oyuncularımız olmayınca, bireysel performansların düşük olduğu, girenin ve çıkanın oyuna destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da teknik adamın sorumluluğundadır çünkü takımı hazırlayan ve kadroyu seçen biziz. Bu maç bizim için önemli bir ders olacak. Rakibimizi tebrik ediyorum, taraftarlarıyla birlikte hak ettikleri bir galibiyet aldılar" dedi.

'BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YAŞAMIŞTIK'

Bir gazetecinin takımınızın Avrupa maçları dönüşünde fiziksel düşüş yaşadığını düşünüyor musunuz sorusunu Buruk, şöyle cevapladı:

"Bütün sezonu aşağı yukarı böyle geçirdik. Son 2 yıla baktığımız zaman Mart'tan sonra rahatlayan fikstür var. Buna da alışmamız lazım. Liverpool'u kendi sahamızda yedikten sonra Beşiktaş derbisinde de yaşamıştık. Maçın içine girmezseniz aynı konsantrasyonu yaşamazsanız. Nasıl olsa kazanırız derseniz futbolun içinde bu tür mağlubiyetler oluyor. Öndeydik avantajımız vardı. Kaybettiğimiz puanla rakibe yaklaşma avantajı verdik. Bir yandan da Avrupa'da önemli yürüyüşe deva ediyoruz" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: GALATASARAY'I MAĞLUP ETMEK KOLAY BİR İŞ DEĞİLDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında, "Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi, çok büyük bir olay. O yüzden oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar. Nihayetinde de maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor ama maçı bugün kaybetseydik de ben yine aynı çalışmayı göstermiş olacaktım, aynı duruşu göstermiş olacaktım. Ben Galatasaray'ı Selçuk diye anılabilirim. Çok önemli zamanlar geçirdim orada. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım, büyük başarılar yakaladım. Çok da güzel ilişkilerim var. İnsanların bununla aslında övünmesi gerekiyor, gurur duyması gerekiyor. Ben de böyle baktım ama çalışmak başka bir şey. Son röportajımda size söyledim. Bu bizim hayatımız. Bütün zamanımı, anımı, her şeyimi bu kulüpte geçiriyorum. Oyunculara yardım etmeye çalışıyorum, onlarla çalışıyorum ve sorumlu olduğum bir takım, bir şehir var. Dolayısıyla da geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı diye konuşmuştum. Bugün yine diyorum; Ben Galatasaray'ı yediğimiz için değil, Kocaelispor teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.