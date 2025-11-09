Kocaelispor Galatasaray'ı 1-0 Geçti

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye'ye çok iyi Kocaeli izletiyoruz. Kocaelispor ve taraftarı karşısında oynamak kolay değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında mücadele ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlıların golcüsü Serdar Dursun, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Son haftalarda üstüne koyarak performansımız artıyor. Lige iyi başlamamıştık ama son 4 maçtan beri Türkiye'ye çok iyi bir Kocaeli izletiyoruz. Bugün de zor maçtı. Tabii Galatasaray buraya kazanmak için geliyor ama onlar için kolay almayacağını söylemiştim. Kocaelispor ve taraftarı karşısında oynamak kolay olmuyor. İyi hazırlandık. İlk yarı pozitif bir futbol oynadık, öne de geçtik. İkinci yarı defansa çekildik ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. Çünkü kaliteli oyuncaları var, pozisyona girebiliyorlar. İyi defans yaptık. 1-0'ın avantajıyla kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ