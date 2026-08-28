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Kocaelispor, Fransız Forvet Florian Aye ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Fransız Forvet Florian Aye ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, İsviçre'nin Servette FC takımından Fransız forvet Florian Aye'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında Servette'ye sabit transfer bedeli ödenmeyecek, şartların gerçekleşmesi halinde en fazla 200 bin Euro ödeme yapılacak. Aye'nin gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek bedelin yüzde 10'u Servette FC'ye verilecek.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Fransız forvet Florian Aye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, hücum hattını yaptığı takviyeyle güçlendirdi. Yeşil-siyahlı ekip, İsviçre takımı Servette FC ile Florian Aye'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Körfez, 28 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Servette FC'ye sabit transfer bedeli ödenmeyecek. Şartların gerçekleşmesi halinde ise azami 200 bin Euro ödeme yapılacak. Aye'nin ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek bedelin yüzde 10'u Servette FC'ye ödenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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