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Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı
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1'inci Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak puanını artırdı. Oğulcan Çağlayan ve Mendes'in golleri Kocaelispor'a galibiyeti getirdi.

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

15'inci dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Tresor Doh'un pasını karşılayan Camacho sağ kanattan rakip takımın kale içine girerek yerden çektiği şut Kocaelispor savunmasına çarparak kornere çıktı.

25'inci dakikada Kocaelispor'da Mendes'in ortasını karşılayan Barış Alıcı rakip kaleye kafayla vurdu. Emre Bilgin topu çıkararak kornere gönderdi.

26'ncı dakikada rakip ceza sahasında Kocaelisporlu Yusuf Cihat'ın vuruşunu karşılayan Vukovic yerden gelişine şutunu çekti. Kaleci Emre'nin solundan ağlara giden topu Karagümrük oyuncusu Çağtay gol çizgisi üzerinden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada rakip ceza sahasında Muharrem Cihan'ın ortasında Mendes kafası ile topu indirdi, Oğulcan Çağlayan topu gelişine vurarak takımını öne geçirdi: 1-0

57'inci dakikada frikikte topun başına geçen Karagümrük oyuncusu Dovedan'ın çektiği şut rakip kalenin ağlarıyla buluştu: 1-1

90+3'te Kocaelispor'da Beridze'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Markao'nun yerden çektiği şut kaleci Emre'den döndü. Dönen topu karşılayan Caktas'ın arka direğe yaptığı ortayla buluşan Mendes kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Vukovic, Muharrem Cinan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Pedrinho(Dk 87, Tarhan Serbest, Yusuf Cihat Çelik(Dk. 74 Markao), Barış Alıcı(Dk. 66 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya(Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson(Dk. 82 Flavio Paoletti), Tresor Doh, Camacho(Dk. 88 Ahmet Sivri), Gökhan Gürpüz(Dk. 73 Muhammed Mert), Dovedan(Dk. 73 Didier Lamkel Ze), Wesley

GOLLER: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan Fatih Karagümrük

SARI KARTLAR: Pedrinho, Tarkan Serbest (Kocaelispor), Muhammed Mert, Tresor Doh, Wesley (Fatih Karagümrük)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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