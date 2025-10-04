Kocaelispor, Eyüpspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Eyüpspor Teknik Direktör Yardımcısı Atila Gerin, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbolcularını verdikleri mücadele dolayısıyla tebrik ederek sözlerine başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularımız çok büyük baskı altındaydı. Onlar de benim gibi kazamamamın vermiş olduğu üzüntüyle üzerlerinde fazlasıyla baskı hissettiler. Mahcubiyetleri vardı, her maç bu kadar güzel bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorlardı bugün bunu başardık. Başardığımız için onlar adına da kendi adıma da çok mutluyum. Onları tebrik etmek istiyorum. Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları var kendi yarı sahalarından çok rahat bir şekilde pas yaparak çıkabiliyorlar. Buna hazırlandık ön alan peresi yapacaktık. Kısmen bunu gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı, onları bugün sahaya sürdüm. Fiziksel olarak neredeyse 3'ü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık. Oyuncuların fiziksel olarak tamamen hazır olmaması da sürekli oyunu önde oynamamızı maalesef engelliyor. Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ikinci yarı biraz sıkıntı yaşadık. Oyunun genelinde baktığımızda pozisyonlara girdik en azından istedik. Herkesin beklediği galibiyet geldiği için çok mutluyum" dedi.

'HERKES HADDİNİ BİLSİN'

Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında oyuncusuna el işaretiyle verdiği talimatın yanlış yerlere çekildiğini belirten İnan, "Klavye başındakiler ve bu mesajı atan insanların çoğu kötülük için mesaj atıyorlar. Agyei'nin ortasından sonra ona şut dedim çünkü onunla çalışmıştım. Şut çekmesini istiyordum. Elimle de 'şut çekmen lazım' dedim. Bunu bile farklı yerlere çektiler. Biz bu kadar kötü insanlar değiliz. Bir iş yapıyoruz kendi futbolculuk döneminde hayatımda kimseye bilerek zarar vermedim. Nasıl bir oyuncuma böyle bir şey söyleyebilirim. Hayatı bu kadar basit zannetmeyin. Hayat bu kadar basit değil kötülük bu kadar basit değil. İnsanlar nasıl böyle şerler yazıyorlar. Bir hoca oyuncusuna böyle bir şey söylese bile, siz oyuncuları ne zannediyorsunuz. Hepsi insan karakter bunlar. Hocaları 'git bu adama vur kırmızı kar gör' dese bile yapmazlar. Ben yapmadım, yapmazdım. Lütfen herkes haddini bilsin. Çok fazla hakaret boyutunda mesajlar da geldi. Onlarla zaten görüşeceğiz" diye konuştu.

'HER İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR OLAN BİR HAFTAYDI'

Maçı değerlendiren ikas Eyüpspor Teknik Direktör Yardımcısı Atila Gerin, "Her iki takım için de zor olan bir haftaydı. Kocaelispor da galibiyet alamamıştı. Biz de puan olarak altlardaydık. Buraya 3 puan için gelmiştik. En azından birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi etmek istedik ama başaramadık, üzgünüz. Oyun olarak ilk yarı bizim biraz ürettiğimiz Kocaelispor'un da buna yakın olduğu bir ilk yarı izledik. İkinci yarı biraz daha topa sahip olarak daha fazla pozisyon bulduk. Maç 80'inci dakikaya kadar bize daha yakındı. Maalesef 80'inci dakika bir penaltı kararı ve penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de bundan sonraki haftalarda tekrar oyunumuzu da geliştirip, puanlar almak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.