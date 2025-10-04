Kocaelispor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Ardacan UZUN/KOCAELİ,

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk.61 Ahmet Oğuz), Haidara (Dk.76 Serdar Dursun), Show, Keita (Dk.68 Linetty), Rivas (Dk.68 Boende), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk.45 Churlınov), Petkovic

İKAS EYÜPSPOR: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic (Dk. 87 Umut Meraş), Calegari, Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 74 Yalçın Kayhan), Serdar Gürler, Seşlar (Dk.66 Emre Akbaba), Ampem (Dk.87 Metehan Altunbaş), Thiam (Dk.74 Umut Dilan Bozok)

GOL: Dk.86 Petkovic (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Selçuk İnan (Teknik Direkör), Show, Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - Apem, Mujakic, Legowski, Selçuk Şahin (Teknik Direktör) ( Eyüpspor )

KIRMIZI KART: Selçuk Şahin (Teknik Direktör)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği İKAS Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

11'inci dakikada Eyüpsor kalecisi Felipe'nin uzaklaştırmak istediği top Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Bingöl'ün, kaleci Felipe'nin üzerinden aşırttığı topu, kale çizgisi önünde Claro göğsüyle kontrol etti.

21'inci dakikada gelişen Eyüpspor atağında Serdar Gürler'in ceza sahası sol dışından çektiği şutu, kaleci Jovanovic sağına uzanarak kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Kocaelispor'da Can Keleş'in ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Felipe'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

48'inci dakikada Eyüpspor'da Thiam'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine kestiği ortada, sağına uzanan kaleci Javonavic, topu kontrol edemedi. Arka direkte Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Ampem'in kayarak Javonavic'e yaptığı müdahalede faul olması gerçekçisiyle golü iptal etti.

65'inci dakikada Kocaelispor'da Petkovic'in ceza sahasının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada Kocelispor'da Boende'nin ceza sahası dışından şutu Emre Akbaba'ya çarpı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akbaba'nın topa eliyle müdahale etmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ıncı dakikada Petkovic'in vuruşunda top kalenin sol kısmından ağlarla buluştu: 1-0.

88'inci dakikada hakem Adnan Deniz Kayatepe, itirazlarından dolayı Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i, 2'nci sarı karttan kırmızı kart göstererek karşılaşmadan ihraç etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeslipor, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.