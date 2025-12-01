Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de evinde çıktığı son 4 maçta rakiplerine gol izni vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı.

KENDİ EVİNDE 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Kocaelispor, dış sahada oynadığı maçlarda topladığı 4 puanla ligin bu alanda Gençlerbirliği, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor ile en az deplasman puanına sahip takımlarından biri olmasına rağmen sahasında başarılı bir dönem geçiriyor.

Ligde topladığı 18 puanın 14'ünü sahasındaki maçlarda elde eden yeşil-siyahlılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı son 4 iç saha maçından gol yemeden galibiyetle ayrılan Kocaelispor, bu süreçte topladığı 12 puanla kötü başladığı ligde üst sıralara tırmandı.

OYNADIĞI ZORLU MAÇLAR

Yeşil-siyahlılar, iç sahadaki başarılı serinin ilk adımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek attı. Ardından 10. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Kocaelispor, istikrarlı performansını 12. haftada Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sürdürdü. Takım, serinin son halkasında ise 14. haftada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek iç sahada "gol yememe" serisini pekiştirdi.

Körfez temsilcisi, ligde yediği 15 golün sadece 3'ünü iç sahadaki maçlarda kalesinde görürken bu sezon rakip filelere gönderdiği 12 golün de 7'sini taraftarı önünde kaydetti.