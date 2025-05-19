Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktörü belli oldu

Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktörü belli oldu
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Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile prensipte anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

GISDOL İLE PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre; Yaşanan şampiyonluğa rağmen deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da görev yapan Markus Gisdol ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlıların Gisdol ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi.

Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktörü belli oldu

SAMSUNSPOR DÖNEMİ

Samsunspor'u çalıştıran ve adından başarılı performansıyla sıkça söz ettiren Alman teknik adam Markus Gisdol, Süper Lig'deki 30 maçında 11 galibiyet 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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