Kocaelispor'dan Çocuklara 'Bu Şehirde Kocaelispor'u Tutar' Etkinliği

Kocaelispor'dan Çocuklara 'Bu Şehirde Kocaelispor'u Tutar' Etkinliği
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Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, 'Bu Şehirde Çocuklar Kocaelispor'u Tutar' etkinlikleriyle 25 okulda çocuklarla buluştu. Futbolcular Furkan Gedik ve Onur Öztonga'nın son ziyaretleriyle binlerce çocuğa Kocaelispor sevgisi aşılandı.

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, futbolcuların okullarda çocuklarla buluşturduğu 'Bu Şehirde Çocuklar Kocaelispor'u Tutar' temalı etkinliklerini tamamladı. Öğrencilerle son etkinlikte Furkan Gedik ve Onur Öztonga yer aldı.

16 yıllık aradan sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da 'Bu Şehirde Çocuklar Kocaelispor'u Tutar' sloganıyla haftalarca süren okul etkinlikleri, son iki okul ziyaretiyle tamamlandı. Futbolcularını, devlet ya da özel okul ayrımı yapmadan öğrencilerle buluşturan Kocaelispor, bu sezon yaklaşık 25 okula konuk oldu. Son öğrenci buluşmalarında ise İzmitli oyuncuları Furkan Gedik ve Onur Öztonga minik hayranlarıyla Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'nda bir araya geldi. Futbolcuların okullarına gideceğini öğrenen çocukların heyecanı, ilgisi ve hazırlıkları Furkan ve Onur'u çok mutlu etti.

Binlerce çocuğa ulaşılarak Kocaelispor sevgisi aşılandı

Sezon boyunca birçok okuldan davet alan, futbolcuların antrenman ve maç programını aksatmadan ilçe ilçe gezerek çocukların gönlünü kazanan Körfez ekibi, ligi bitirip şampiyonluk kupasını kaldırmasına rağmen ziyaret sözü verilen okullardaki çocukları kırmadı. Bol bol forma imzalayan futbolcular, Kocaelispor'un maskotuyla birlikte çocuklara unutmayacakları yaşattı. Yüzlerini boyayan, dövizler ve pankartlar hazırlayan öğrenciler, sürpriz hediyelerle de mutlu edildi. Kulübün organizasyon müdürü Mehmet Açık, okul organizasyonlarıyla bu sene farklı eğitim-öğretim kademelerinde binlerce öğrenciye ulaştıklarını kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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