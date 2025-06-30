Kocaelispor'da Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

Kocaelispor'da Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı
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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Josip Vukovic, Caner Osmanpaşa ve Mehmet Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, ayrılan oyunculara teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kocaelispor'da Josip Vukovic, Caner Osmanpaşa ve Mehmet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve bugün Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kampa giren Kocaelispor'da bazı oyuncuların durumu netlik kazandı. Kulübün sosyal hesabından yapılan açıklamalarla Josip Vukovic, Caner Osmanpaşa ve Mehmet Yılmaz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Paylaşımlarda Caner Osmanpaşa ve Josip Vukovic'e teşekkür edilerek, yeni yolculuklarında başarı dileklerinde bulunuldu.

Mehmet Yılmaz için ise, "Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan Mehmet Yılmaz'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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