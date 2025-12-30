Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını resmen ayırdı

Kocaelispor'da ara transfer dönemindeki ilk hareket, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın ayrılığı önceden duyurduğu Tarkan Serbest ile yaşandı. Futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Deneyimli orta saha oyuncusunun 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e imza atması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın geçen hafta dile getirdiği Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denilerek emekleri için teşekkür edildi.

2024-2025 sezonunda Kocaelispor'a imza atan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'in 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Tarkan Serbest, bu sezon 6 maçta toplam 237 dakika süre aldı ve 2 kez ilk 11'de forma giydi.

1. Lig'de devre arasına lider giren Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaştığı belirtilen Tarkan Serbest'in Diyarbakır temsilcisine imza atması bekleniyor. - KOCAELİ