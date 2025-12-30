Haberler

Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını resmen ayırdı

Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını resmen ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın duyurduğu Tarkan Serbest ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Deneyimli orta saha oyuncusu, 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e imza atması bekleniyor.

Kocaelispor'da ara transfer dönemindeki ilk hareket, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın ayrılığı önceden duyurduğu Tarkan Serbest ile yaşandı. Futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Deneyimli orta saha oyuncusunun 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e imza atması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın geçen hafta dile getirdiği Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denilerek emekleri için teşekkür edildi.

2024-2025 sezonunda Kocaelispor'a imza atan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'in 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Tarkan Serbest, bu sezon 6 maçta toplam 237 dakika süre aldı ve 2 kez ilk 11'de forma giydi.

1. Lig'de devre arasına lider giren Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaştığı belirtilen Tarkan Serbest'in Diyarbakır temsilcisine imza atması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler