Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan'ın Galatasaray'dan Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer ettirdiği Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi. Selçuk İnan'ın milli golcüyü transfer komitesinden talep ettiği ve Kocaelispor'un Galatasaray'a resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezon transfer çalışmalarına gaz verdi.

SELÇUK İNAN HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYOR

Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda rota Galatasaray'a çevrildi. Genç hocanın, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda 25 yaşındaki forvet için Galatasaray'a resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

GAZİANTEP FK KARİYERİ

Gaziantep Fk formasıyla toplam 33 maçta görev alırken, bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol atarken 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

TAYLAN ANTALYALI'YI DA İSTİYOR

Öte yandan Kocaelispor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dışında Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katmak istiyor. İki taraf arasında uzun süredir gerçekleşen görüşmelerde sona gelindi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi

Savaşın en büyük saldırılarından biri! Putin, Kiev'e bomba yağdırdı
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.